Sony ist mit seiner PlayStation-Marke bereits seit geraumer Zeit treuer Sponsor der UEFA Champions League. Und wie in den letzten Jahren auch, verlost das Unternehmen auch 2018 wieder Tickets für das anstehende Champions League-Finale, das am 26. Mai in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfindet.

Für die Chance auf zwei Tickets für das Finale der UEFA Champions League 2018 müsst ihr ihr "dem PlayStation F.C. beitreten". Dabei handelt es sich um eine PS4-App, die Sony gemeinsam mit der UEFA Champions League herausgebracht hat, um euch bezüglich des Fußballturniers auf dem Laufenden zu halten. Die PlayStation F.C.-App kann kostenlos im PlayStation Store heruntergeladen werden.

Wenn ihr dem PlayStation F.C. beitreten wollt, müsst ihr euch mithilfe der App eine eigene Spielerkarte erstellen, die euer Foto und eure gesammelten PSN-Trophäen zur Schau stellt.

Neben den beiden Tickets für das UEFA Champions League-Finale lockt Sony außerdem mit einer PS4 Pro, PS VR samt PlayStation Camera und weiteren Preisen. Zusätzlich dazu darf der Gewinner am Tag nach dem Finale auf dem Platz des NSK Olimpiyskyi-Stadions kicken. Wollt ihr mitmachen, dann findet ihr weitere Infos zum Gewinnspiel und den Preisen auf Sonys offiziellem Blog.

Werdet ihr euer Glück versuchen?