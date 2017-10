Sony hat anscheinend große Pläne für die Paris Games Week 2017, die nächste Woche startet. Am 30. Oktober möchte das Unternehmen in einer Live-Show ganze 21 Ankündigungen machen. Dazu gehören auch sieben komplett neue Spiele für PS4 und PS VR. Um welche Titel es sich dabei handelt, bleibt aber vorerst ein Geheimnis. "Ihr wollt es nicht verpassen" schreib der offizielle Playstation Blog.

Auch auf Twitter tritt Sony ungewöhnlich selbstbewusst auf. Die E3 sei nur die Hälfte von dem gewesen, was Sony in diesem Jahr vor hat. Die E3-Präsentation war mit God of War, Spider Man und Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds bereits recht eindrucksvoll.

E3 was only half the story. Tune into PlayStation Live From Paris Games Week 10/30 starting @ 8am PT https://t.co/AUetlBv3zm #PlayStationPGW pic.twitter.com/6A4ikt417J — PlayStation (@PlayStation) October 27, 2017

Der Livestream startet am 30. Oktober 2017 um 16 Uhr. Ab 17 Uhr geht es mit einem Media Showcase weiter, in dem die vorgestellten Spiele detaillierter gezeigt werden.

Was genau angekündigt wird, ist schwer zu sagen. Wir würden uns über konkrete Infos zu The Last of Us: Part 2, Detroit: Become Human und Death Stranding freuen. Hoffen wir, dass Sony am Ende auch liefern kann und nicht nur die Erwartungen schürt.