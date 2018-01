PS4 - PlayStation-Fans küren Horizon Zero Dawn zum besten Spiel des Jahres 2017

Die PS4-Community hat entschieden: Horizon Zero Dawn ist das beste PS4-Spiel 2017. Für die PlayStation.Blog-Awards wurden insgesamt 1,6 Millionen Stimmen abgegeben. Allein für die Kategorie "Bestes PS4-Spiel" stimmten über 150.000 User ab.

Horizon Zero Dawn dominiert die PS4-Awards

Horizon Zero Dawn belegt den ersten Platz mit einem deutlichen Vorsprung und bekam doppelt so viele Stimmen wie Platz zwei. Außerdem konnte Guerilla Games' Roboter-Welt die Awards in sechs weitere Kategorien für sich gewinnen. Für jede Kategorie gibt Sony die besten vier Spiele an, eingeteilt in Platin-, Gold-, Silber- und Bronze-Trophäen.

Weitere Gewinner sind u.a. FIFA 18 als bestes Sport-Spiel, Hellblade: Senua's Sacrifice als bester Indie-Titel und Call of Duty: WW2 für den besten Multiplayer. Für die Zukunft freuen sich die meisten Spieler auf God of War. Aufgrund der zahlreichen Awards zeigen wir hier lediglich eine Auswahl der Kategorien.

Best PS4 Game

Best Independent Game

Best Performance

Best Art Direction

Best Soundtrack

Best Multiplayer

Best Story

Best Sports Game

Best Post-Release Content

Best PlayStation Console Exklusive

Most Anticipated PS4 Title