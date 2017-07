Trophäen haben für viele PS4-Spieler eine große Bedeutung. Manche von ihnen sammeln über 1000 Platin-Trophäen, um sich als sogenannter Trophyhunter verdient zu machen. Wieder andere, so wie mein Kollege Dom, erliegen hingegen zumindest zeitweise dem Platinrausch. Doch ob nun Hobbyspieler oder Platinjäger: Wer seine Trophäen mit dem PSN synchronisieren will, muss teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Zumindest bislang.

Wie Sony via Twitter bekannt gibt, soll die Trophäen-Synchronisation auf der PS4 nun "deutlich schneller" ablaufen. Ob auch PS3- und PS Vita-Besitzer von den Änderungen profitieren, geht aus dem Tweet nicht hervor. Mehrere Spieler berichten jedoch, dass sie auf der PS3 bislang keine Verbesserung feststellen.

Good news! Your trophies will now sync much quicker than ever before on your PS4, so it’ll be easier to show off your achievements! pic.twitter.com/bUhMZ9UBEQ