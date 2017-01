PS4 - Über 400 Millionen verkaufte Spiele – etwa 7,5 Titel pro Konsole

Die PS4 schickt sich an, alte Rekorde der PS2 und der Wii in den Schatten zu stellen – den beiden bis dato erfolgreichsten Konsolen überhaupt. Denn noch beeindruckender als die Verkaufszahlen der PS4 (53,4 Millionen Einheiten) erscheinen die zugehörigen Software-Zahlen. Sonys Hiroyuki Oda hat nämlich verlauten lassen, das mittlerweile bereits über 400 Millionen PS4-Spiele verkauft wurden. Genauer: 401,1 Millionen. Ein Sprecher von Sony Interactive Entertainment Australia hat das laut VG24/7 bestätigt, sagt aber, dass insgesamt wohl sogar schon 409,1 Millionen PS4-Titel den Besitzer gewechselt haben.

Legen wir die 401,1 Millionen zugrunde, ergibt das eine Durchschnitts-Rate von 7,51 Spielen pro Konsole, was dem Analysten Daniel Ahmad zufolge über den Zahlen der PS2 und der Wii liegt. Als die PS2-Verkäufe bei 50 Millionen lagen, sollen 6,2 Spiele auf ein Gerät gekommen sein, während es bei der Wii zu dem Zeitpunkt wohl 7,1 Titel pro Konsole waren. Da es sich bei der Wii und der PS2 um die bisher erfolgreichsten Konsolen handelt, befindet sich Sony mit der PS4 offenbar auf einem sehr erfolgreichen Weg.

As a reference



When PS2 hit 50m, it had shipped 308m units of software = 6.2



When Wii hit 50m, it had shipped 353m units of software = 7.1