Laut des Branchenanalysts Daniel Ahmad verkauft sich die PS4 bislang so gut wie die PS3 und die Xbox 360 im jeweils gleichen Zeitraum nach Release zusammen. Als Grundlage für diese Aussage dienen ihm zwei Diagramme, die die Stückzahlen der ausgelieferten PS4-, PS3- und Xbox 360-Konsolen in ihren ersten 14 Quartalen nach Release abbilden.

Here is a look at how the PS4 is doing vs the PS3/360 when launches are aligned.



PS4 at 60m after 14 quarters.



PS3 was 35.7m

360 was 30.2m pic.twitter.com/1GgzZapgEV — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 23, 2017

Here is a look at the same chart as above but with PS3 & 360 shipments combined.



PS4 selling same as PS3/360 combined basically. pic.twitter.com/gY76ujUGRW — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 23, 2017

Hierbei sollte allerdings angemerkt werden, dass die ausgelieferten Stückzahlen nicht den tatsächlichen Verkaufszahlen entsprechen. Trotzdem ist das eine in vielen Fällen ein guter Indikator für das andere, da der Handel seine Bestellungen nach dem Interesse der Kunden richtet. So meldete Sony Ende April, dass man 60 Millionen PS4-Konsolen an den Handel ausgeliefert habe. Mitte Juni folgte schließlich die nächste Wasserstandsmeldung: Die PlayStation 4 hat sich mehr als 60 Millionen Mal verkauft, wobei inzwischen jede fünfte verkaufte PS4 eine PS4 Pro sein soll.

Nun fasst Sony mehr als 100 Millionen verkaufte Konsolen ins Auge. Wie Sony Interactive Entertainment America-CEO Shawn Layden kürzlich ausführte, setzt der Konzern dazu in Europa auf die Spiele des PlayLink-Programms, die eine soziale Komponente in den Vordergrund rücken. Im Hinblick auf den nordamerikanischen Markt setzt Sony wiederum große Hoffnungen in das PS4-exklusive Spider-Man-Spiel von Insomniac Games.

Sollte die PS4 die 100-Millionen-Marke überschreiten, würde sie zu den erfolgreichsten Heimkonsolen zählen. Sowohl die erste PlayStation als auch die Wii liegen bei etwas mehr als 100 Millionen verkauften Konsolen, die PS2 führt die Liste mit rund 155 Millionen verkauften Einheiten an.