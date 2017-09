PS5 - Analyst Michael Pachter schätzt den Release des PS4-Nachfolgers auf 2020

Wenn wir den Aussagen von Michael Pachter, seines Zeichens Branchenanalyst, Glauben schenken können, dann wird sich Sony mit der Ankündigung einer PS5 noch eine ganze Weile Zeit lassen. Wie der Herr prophezeit, könnte ein Release der PS5 erst 2020, also in drei Jahren stattfinden. So äußerte sich Pachter in einem Podcast (ab Minute 47) folgendermaßen:

"Sony macht gerade so viel Geld mit der PS4, dass ich denke, dass sie das solange ausnutzen werden wie sie nur können. Und ich glaube, dass sie die Standard-PS4 durch die PS4 Pro ersetzen und sie dann auf 250 Dollar reduzieren werden [...]."

