PSN - Mit neuer PlayStation-Toolbar auch ohne PS4 Zugriff auf Account

PlayStation Network

Wer auch dann seine PSN-Nachrichten und Freundeslisten checken will, wenn gerade keine PS4 in der Nähe ist, kann dies nun über eine neue Toolbar tun, die via PlayStation.com verfügbar ist. Einfach mit den PSN-Daten anmelden und ihr seht in der oberen, rechten Ecke eure Notifications, Messages und erfahrt, wer gerade online ist.

Die Nachrichten-Funktion gibt euch vollen Zugriff auf das Senden von Stickern, Bilder und sogar Sprachnachrichten. Über die Toolbar könnt ihr auch Party-Einladungen einsehen, Freundschaftsanfragen bearbeiten und habt auch sonst Zugriff auf euer Profil.

Findet ihr die neue Toolbar nützlich?