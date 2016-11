PSN Sale - »Mega Wochenend Angebote 2016« mit bis zu 60% Rabatt starten bald

Ab dem 24. November erwarten euch die »Mega Wochenend Angebote« mit bis zu 60% Rabatt.

Im PlayStation Store reiht sich derzeit eine Rabatt-Aktion an die nächste: Nach dem Halloween-Sale folgte die Doppelte-Rabatte-Aktion, bei der wir noch bis zum 24. November bis zu 70% auf PS4-Spiele wie Ratchet & Clank oder The Order: 1886 sparen können. Und dann stehen diese Woche auch noch die »Mega Wochenend Angebote 2016« an.

Alle Angebote: Digitale Rabatte im PSN

Laut offiziellem Trailer erwarten uns bei diesem Sale Rabatte von bis zu 60% im PlayStation Store. Weitere Informationen zu den »Mega Wochenend Angeboten 2016 « enthält das kryptische Video allerdings nicht. Dafür verweist es auf die offizielle PlayStation-Website und dort erfahren wir immerhin, dass der Sale ab dem 24. November 2016 startet.

Passend zum Black Friday, dem Freitag nach Thanksgiving, der in den USA für seine zahllosen Sonderangebote und Rabattaktionen berühmt ist. Wir dürfen also gespannt darauf abwarten, was Sony für hiesige Spieler bereithält.

Was erwartet ihr euch vom »Mega Wochenend Angebote 2016«-Sale?

Die besten Spiele für PlayStation VR - 5 Virtual-Reality-Knaller, die man zum Launch spielen sollte