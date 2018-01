PSN Down - Server nach Störung vorerst wieder online

Sony scheint größere Probleme mit PSN zu haben. Bereits am Freitag, den 26. Januar, war der Online-Service offline. Spieler konnten sich nicht mehr einloggen. Damit entfiel auch die Möglichkeit, zugehörige Angebote wie Playstation Video, Playstation Now, oder den PS Store zu nutzen.

Am gestrigen Sonntag meldeten sich wieder viele Betroffene, dass einige Online-Funktionen nicht verfügbar waren. Allerdings war das PSN dieses mal anscheinend nicht komplett down. Einige Spieler konnten sich zwar anmelden, hatten aber dennoch mit Verbindungsabbrüchen und Fehlfunktionen zu kämpfen. Sony hat auf Twitter bereits mehrmals angegeben, sich der Schwierigkeiten bewusst zu sein und daran zu arbeiten.

Solltet ihr weiterhin Probleme haben euch bei PSN anzumelden, empfiehlt Sony folgende Schritte:

Mit etwas Glück habt ihr so keine Probleme mehr. Alternativ könnt ihr den aktuellen Netzwerk-Status von PSN überprüfen. Auf Twitter gab Ask Playstation UK heute Nacht an, dass die Techniker gute Fortschritte beim Lösen des Problems machen, aber noch Zeit benötigen.

Engineers are reporting good progress on stabilising PSN although they still need more time. Thanks for your patience. PSN status: https://t.co/PQkYiawtO7