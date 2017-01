PSN - Spieler belästigen sich gegenseitig mit Millionen nerviger Spam-Nachrichten

PlayStation Network

Das Erhalten von Spam-Nachrichten gehört zu den unangenehmeren Seiten des Internets. Beim Email-Postfach haben wir uns wohl mittlerweile alle daran gewöhnt, aber innerhalb des PlayStation Networks greift gerade ein relativ neuer und besonders unschöner Trend um sich: Es gibt eine Internetseite, die sich auf das Versenden von Spam-Nachrichten spezialisiert hat. Sehr zum Leidwesen derjenigen, die davon betroffen sind.

Aktuell bietet der kostenlose Service 'nur' die Möglichkeit, 25 anonymisierte Nachrichten an einen PSN-Nutzer zu schicken, bei denen wir auch den Inhalt bestimmen können. Dann funktioniert das Ganze erst einmal für drei Minuten nicht mehr, bis wir die nächsten 25 Nachrichten verschicken können. Diese Wartezeit soll mit einer angekündigten Pro-Version allerdings der Vergangenheit angehören.

Für den Preis von einem US-Dollar können wir aber eigentlich auch unsere eigene PSN-ID eintragen lassen und so vor weiteren Spam-Attacken schützen. Allerdings ist die "Blacklist"-Funktion aktuell aus "rechtlichen Gründen" nicht benutzbar.

For legal reasons, the blacklist will no longer be available. We will also moderate and prohibit access to our site to bad behavior.