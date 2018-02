Während Microsoft die Änderungen des eigenen Gamertags bereits seit geraumer Zeit ermöglicht, müssen PS4-Spieler mit der PSN-ID leben, die sie bei der Account-Erstellung ursprünglich gewählt haben. Nach der PSX 2017 deutete Shawn Layden an, dass wir womöglich bald doch unsere PSN-Namen ändern können. Allerdings nannte der PlayStation-Chef noch keinen Termin.

Jetzt hat Sony offenbar eine Umfrage zu einer möglichen Änderung des PlayStation-Namens gestartet, die PS4-Spieler weiter auf eine Einführung des Features hoffen lässt. Sogar Vorschläge, wie oft und in welchen zeitlichen Abständen die PSN-ID änderbar sein soll, tauchen in der Umfrage auf (via Pushsquare).

"Hi, PlayStation hat nach einer Möglichkeit geforscht, ein Feature ins PSN zu implementieren, das Usern erlaubt, ihre PSN-ID zu ändern. Vorher will PlayStation aber erst einmal wissen, ob Spieler überhaupt an diesem Feature interessiert sind oder nicht."

Sony sei sich allerdings nicht sicher, ob das besagte Feature, das die PSN-Namensänderung einführen soll, letztendlich erscheint oder nicht. Die Meinungen der Teilnehmer an der Umfrage sollen aber berücksichtigt werden, heißt es weiterhin.

Wie oft die PSN-ID geändert werden & was es kosten könnte

Wie Pushquare berichtet, fragt Sony mit der Umfrage aber nicht nur, ob User überhaupt an einer PSN-Namensänderung interessiert sind, sondern macht auch konkrete Vorschläge, wie die Namensänderung in Zukunft gehandhabt werden könnte.

Laut dem Fragebogen, könnte es möglich sein, dass wir unseren PSN-Namen mehrmals kostenlos ändern - jedoch nur alle sechs Monate. Zum Vergleich: Unser Xbox-Gamertag können wir nur einmal gratis wechseln, alle anderen Änderungen sind kostenpflichtig.

Mit der Umfrage ist die Möglichkeit, den PSN-Namen ändern zu können, keineswegs offiziell. Sie zeigt aber, dass Sony weiterhin daran arbeitet.

Wollt ihr euren PSN-Namen ändern oder haltet ihr diese Möglichkeit für unnötig?