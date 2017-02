PSN & Xbox Live - Online-Dienste Microsoft am Wochenende kostenlos, Sony zieht nach

Sony und Microsoft bieten euch eine kostenlose Multiplayer-Phase an.

Eure XBL-Gold-Mitgliedschaft ist abgelaufen - und das kurz vorm Wochenende? Keine Bange, denn Microsoft startet ab heute ein kostenloses Multiplayer-Wochenende. Für die nächsten Tage könnt ihr den kostenpflichtigen Online-Dienst auch ohne gültiges Abonnement nutzen.

Das Gratis-Wochenende gilt sowohl für Xbox One als auch für die Xbox 360. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr kein passendes Multiplayer-Spiel parat habt, könnt ihr am Wochenende gratis in Rocket League und NBA 2K17 schnuppern.

Sony scheint sich keine Blöße geben zu wollen und zieht nach: Das PSN wird ebenfalls kostenlose Multiplayer-Partien erlauben, allerdings nicht nur am Wochenende, sondern vier Tage lang. Die Gratisphase soll am 22. Februar 2017 um 11 Uhr starten und am 27. Februar um 0:59 Uhr nachts enden.