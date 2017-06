Es ist wieder so weit: Sony hat die kostenlosen PS-Plus-Spiele für den kommenden Monat, den Juli 2017, bekannt gegeben. Wie in jedem Monat können sich alle PS-Plus-Mitglieder mehrere Spiele gratis auf die Festplatte laden und solange spielen, bis die Mitgliedschaft ausläuft oder gekündigt wird.

Und im Juli ist tatsächlich ein echter Hammer dabei. Im Horror-Action-Adventure Until Dawn verschlägt es eine Gruppe von College-Studenten in eine verschneite Bergregion, um dort ihren Winterurlaub zu verbringen. Dummerweise treibt dort ein Serienmörder sein Unwesen und dezimiert die Gruppe gnadenlos. Je nachdem, wie ihr euch im Verlauf des Spiels entscheidet, können bestimmte Mitglieder der Gruppe sterben, es ist aber auch möglich, dass alle überleben. Until Dawn ist mehr spielbarer Film als klassisches Spiel, aber deutlich actionreicher als ähnliche Titel wie Beyond: Two Souls oder Heavy Rain.

Zudem kommen im Juli 2017 die Spiele Game of Thrones: A Telltale Series für die PS4, Tokyo Jungle und Darkstalkers Resurection für die PS3 sowie Don't Die Mr Robot und Elemet4l für die PS Vita kostenlos für PS-Plus-Mitglieder. Die Spiele sind wie immer den kompletten Monat lang verfügbar.

Als besonderes Goodie bekommen PS-Plus-Mitglieder die Möglichkeit, ab dem 4. Juli kostenlos in das erste Playlink-Spiel von Sony hineinzuschauen. That's You ist ein witziges Partyquiz, bei dem es unter anderem darum geht, die anderen Mitspieler richtig einzuschätzen und Fotos zu bemalen. Der Clou: Die Bedienung findet komplett über Smartphones und Tablets per kostenloser App statt, die PS4 dient dabei als Hotspot. Ab dem 5. Juli ist That's You auch "normal" erhältlich, zu einem Preis von knapp 20 Euro.

Alle kostenlosen PS-Plus-Spiele im Juli 2017 in der Übersicht

Until Dawn (PS4)

Game of Thrones (PS4)

Tokyo Jungle (PS3)

Darkstalkers Resurrection (PS3)

Don't Die Mr Robot (PS Vita + cross-buy mit PS4)

Element4l (PS Vita)

