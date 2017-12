PUBG - Erfinder entschuldigt sich für sexualisierte Darstellung von weiblichen Figuren

Auf den Test-Servern von Playerunknown's Battlegrounds ist einigen Spielern vor Kurzem eine sonderbare Änderung an den weiblichen Charaktermodellen aufgefallen. Neuerdings sitzen die Unterhosen bei Frauen wesentlich enger als zuvor und zeigen mitunter deutlich die Umrisse weiblicher Geschlechtsmerkmale.

Auf Twitter und Reddit beschwerten sich daraufhin viele PUBG-Fans über die neue Gestaltung des weiblichen Schritts. Zur Verdeutlichung des Problems postete Reddit-User Panqakee einen direkten Vergleich zwischen dem alten Unterhosen-Design, wie wir es aus der bisherigen Live-Version von Battlegrounds kennen, und der neuen, unangemessen definierten Variante von den Test-Servern.

PUBG-Erfinder Brendan "Playerunknown" Greene höchstpersönlich hat inzwischen auf das Problem reagiert und sich via Twitter für die Anstößigkeit entschuldigt.

Das neue Unterhosen-Design für die weiblichen Spielcharaktere sei laut Greene Teil eines alten Modells gewesen, das von einem freien Mitarbeiter entworfen und in den vergangenen Jahren nicht geändert wurde. Ein Update soll in Kürze für eine erneute Überarbeitung der weiblichen Charaktermodelle sorgen und die alten Unterhosen zurückbringen.

After looking into this, it appears it came as part of the character model we received from an outsourcer when we first started the project. The file itself has not been changed in 2 years. It will be updated shortly with changes! Sorry for any offense caused!