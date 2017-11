PUBG - Microsoft gibt Release-Termin für Xbox One-Version bekannt

Wir wissen bereits seit der E3 2017, dass der Steam-Senkrechtstarter Playerunknown's Battlegrounds alias PUBG ebenfalls für die Xbox One erscheinen soll, nur verschwiegen uns Entwickler Bluehole und Microsoft bislang einen festen Release-Termin (via Wccftech).

Mehr: PUBG - Kein Singleplayer geplant, dafür aber Crossplay zwischen PC & Xbox

Während eines Livestreams im Zuge der Paris Games Week 2017 hat der Publisher nun aber für Klarheit gesorgt und bekannt gegeben, ab wann wir auf der Microsoft-Konsole auf die Schlachtfelder des Battle Royale-Shooters segeln und um das "Chicken Dinner" kämpfen dürfen: Playeunknown's Battlegrounds kommt am 12. Dezember 2017 auf die Xbox One. Das Spiel erscheint als Teil des Xbox Game Preview-Programms, befindet sich also noch im Early Access.

PUBG - Exklusive kosmetische Items auf der Xbox One

Microsoft hat außerdem verkündet, dass Xbox One-Spieler mit dem "PUBG Warrior Pack", dem "PUBG Accessory Pack" und dem "PUBG Tracksuit Pack" auf drei exklusive kosmetische Item-Packs erwarten dürfen. Weitere Ingame-Käufe soll es in der Xbox One-Preview Version von PUBG nicht geben.

Playerunknown's Battlegrounds - Neue Skins aus Wanderer-, Survivor-, und Gamescom-Crates ansehen

PUBG auf der Xbox One X

Details zum Xbox One X-Upgrade von PUBG hat Microsoft während des Paris Games Week 2017-Livestreams ebenfalls verraten. Demnach soll die Xbox Game Preview-Version des Battle Royale-Shooters nur HDR auf der Xbox One X unterstützen, die finale Version soll aber 4K-Auflösung bieten. Wann genau die finale Version von PUBG erscheint ist noch nicht bekannt.

Mehr: Playerunknown's Battlegrounds - Läuft bereits mit 30 fps auf Xbox One X

Die Xbox One-Version von PUBG wird rund 30 US-Dollar kosten und bewegt sich damit in der gleichen Preisspanne wie die PC-Version. Neue Infos zur ebenfalls geplanten PS4-Version von PUBG gab es auf der Paris Games Week 2017 bislang nicht.