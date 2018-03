PUBG Mobile - Kostenlose Android-Beta im kanadischen Google Play-Store aufgetaucht

Der chinesische Superkonzern Tencent hat vor nicht allzu langer Zeit die Rechte gekauft, die PC-Version von Playerunknown's Battlegrounds in China zu vermarkten. Im Zuge dessen entschied sich Tencent dazu, gleich zwei Mobile-Ports zu PUBG in Auftrag zu geben. Beide Spiele sind schon in China erschienen, allerdings war lange nicht klar, ob es die Mobile-Varianten auch in den Westen schaffen werden.

Ohne Ankündigung seitens Tencent oder PUBG Corp. ist nun eine kostenlose Beta-Version eines der beiden Mobile-Battle Royales im kanadischen Google Play-Store aufgetaucht. Die PUBG Mobile getaufte Variante ist synchronisiert und bietet ebenfalls 100 Spieler, die auf einer 8x8 Kilometer großen Map abgeworfen werden.

In Kanada können Android-Nutzer das Spiel derzeit kostenfrei nutzen, von einer iOS-Version fehlt allerdings momentan noch jede Spur. Solche Softlaunches sind allerdings nicht ungewöhnlich für Mobile-Spiele. Es ist also gut möglich, dass in den nächsten Tagen und Wochen auch weitere Regionen folgen werden.

Sobald PUBG Mobile in Deutschland erschienen ist, sagen wir euch Bescheid.