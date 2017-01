Quiz der Woche: Resident Evil - So schlau wie Wesker?

Albert Wesker kennt die Machenschaften von Umbrella in und auswendig - unsere Leser auch?

Der Januar 2017 steht ganz im Zeichen von Resident Evil: Ob wir es zum Kinostart von The Final Chapter am 26. Januar in die Kinos schaffen, ist jedoch fraglich - vermutlich kringeln sich ganze Heerscharen von Resi-Fans da schon vor Angst auf dem Wohnzimmerboden. Das Spiel, Resident Evil 7, erscheint nämlich schon am 24. Januar und hat bisher schon mit kleinen Appetithappen für reichlich Horror gesorgt.

Passend zum Resi-Monat verlosen wir unter Zombie-Experten Resident . Dann kann jeder Spieler selbst herausfinden, ob er dem Schrecken gewachsen ist, vorausgesetzt, er beantwortet vorher all unsere zehn Fragen rund um den Resident-Evil-Kosmos richtig!

Die Preise im Überblick

3x Freikarten für Resident Evil: The Final Chapter

3x Resident Evil 7 (PS4)

Zum Quiz der Woche: So schlau wie Wesker?

Teilnahmeschluss ist der 27. Januar.

Resident Evil 6: The Final Chapter - Legacy Trailer blickt auf die Filmreihe mit Milla Jovovich zurück