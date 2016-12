Rainbow Six: Siege - Alle Startzeiten & Infos zu Weihnachts- & Neujahrs-Event

Auch Rainbow Six: Siege schließt sich der Reihe von Spielen an, die spezielle Events zu Weihnachten starten.

Schon in Weihnachtsstimmung? Falls nicht, dann vielleicht nach einer Runde Rainbow Six: Siege. Bis zum 3. Januar veranstalten die Entwickler ein spezielles Weihnachts-Event, in dem Spieler über das Abschließen von Challenges kosmetische Items freischalten können. Natürlich auch ein schickes Weihnachtsmannkostüm mit entsprechender Zipfelmütze in Tarnoptik. Merry Rainbow Sixmas!

Aber auch nach Weihnachten gehen die Festtage weiter. Ab dem 27. Dezember gibt es dann das Neujahrs-Event, das auch mit einer eigenen Challenge lockt. Parallel zur Weihnachts- und Neujahrschallenge finden auch jeweils zwei Herausforderungen zum ersten Geburtstag des Spiels statt. Auch diese Aufgaben belohnen mit extra Items über Uplay.

Die volle Übersicht über alle Events und freischaltbaren Items:

Christmas Challenge

20. - 27. Dezember 2016

Challenges: Do 10 kills with gadgets/melee

Reward: Sneaky Santa Charm

Reward: Sneaky Santa Charm Challenges: Do 20 kills with gadgets/melee

Reward: Tactical Santa Charm

Reward: Tactical Santa Charm Challenges: Do 30 kills with gadgets/melee

Reward: Christmas Pattern 1

New Year's Eve Challenge

27. Dezember 2016 - 3. Januar 2017

Challenges: MVP with 4000 Score

Reward: Disco Ball Charm

Rainbow Six Anniversary Challenges

20. - 27. Dezember 2016

Challenges: Win 10 rounds with GIGN Operators

Reward:Twitch's Shock Drone charm

27. Dezember 2016 - 3. Januar 2017

Challenges: Win 10 rounds with FBI SWAT Operators

Reward: Castle's Icon charm

Rainbow Six: Siege - Trailer zur kostenlosen Erweiterung »Operation Dust Line / Staublinie«

Alle 6 Bilder ansehen