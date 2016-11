Rainbow Six: Siege - Entwickler versprechen weiteres Jahr mit neuen Inhalten

Es wird noch mindestens ein weiteres Jahr lang neue Inhalte für Rainbow Six: Siege geben.

Mittlerweile ist der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege schon seit fast einem Jahr auf dem Markt. Somit ist auch der angekündigte Zeitraum mit neuen Inhalten beinahe am Ende angelangt. Doch die Entwickler denken gar nicht erst ans Aufhören.

Wie das Team von Ubisoft Montreal jetzt via Twitter bekannt gegeben hat, wird es mindestens noch ein weiteres Jahr lang neue Inhalte für Rainbow Six: Siege geben. Konkrete Details diesbezüglich haben die Entwickler bisher zwar noch nicht verraten. Doch wie schon in der Vergangenheit dürfte wieder mit neuen DLCs, Operators und Maps zu rechnen sein.

The past year has been an incredible journey, and we are excited to have you join us for another full year of content! pic.twitter.com/2W9youloDJ