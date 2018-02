Mit dem Outbreak-Event erhalten auch Lootboxen ihren Einzug in Rainbow Six: Siege. Sie werden sich zwar alleine auf kosmetische Items beschränken, dennoch hat die Ankündigung für Kritik gesorgt.

Game Director Alexandre Remy hat die Entscheidung nun verteidigt. Mit den nicht spielbeeinflussenden Items sei man nicht gierig, sagte er in einem Interview mit MCV UK. Gleichzeitig drückt er sein Verständnis für das negative Feedback in der Community aus.

"Ich denke, die Lootboxen sind eher wie ein Geschenk-Shop nach der Achterbahn. (...) Ich kann die Spieler sehr gut nachvollziehen, die deswegen enttäuscht sind, aber gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass wir jemanden betrügen. Ich denke nicht, dass wir gierig oder sowas sind. "

Zusätzlich dazu, dass die zufälligen Pakete nur kosmetische Items beinhalten, werden sie außerdem nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen. Sie können ausschließlich während des Outbreak-Events, also vom 6. März bis zum 3. April gekauft werden, danach verschwinden sie wieder.

Monetarisierung bei RSS

Mikrotransaktionen sind keine Neuerung in Rainbow Six: Siege. Bisher konnten Käufer mit der Premiumwährung allerdings immer sehen, was genau gekauft wird. Es besteht die Sorge, dass Lootboxen auch nach dem Outbreak-Event ihren Weg zurück ins Spiel finden könnten. Das bisherige System mit Echtgeld-Shop und Season Pass gilt unter vielen Spielern als eher positives Beispiel für Monetarisierungsstrategien.

Das Outbreak-Event lässt euch im Koop gegen gefährliche Zombies und biochemische Bedrohungen kämpfen, außerdem finden zwei neue Operatoren ihren Weg ins Spiel. Damit wird auch die erste Season von Jahr 3 eingeleitet. Den zugehörigen Trailer findet ihr untern.