Rainbow Six: Siege - Nächste Woche für mehrere Tage kostenlos spielbar

Wer den Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege einmal ausprobieren möchte, bekommt nun die Gelegenheit dazu. Ubisoft hat im Februar ein Free Play Weekend angekündigt.

Wie viel Zeit ihr habt, hängt allerdings von eurer Plattform ab. PS4-Spieler können sich vom 15. bis 20. Februar kostenlos austoben. Xbox One-Spieler haben leider einen Tag weniger und damit nur bis zum 19. Februar Zeit. Am PC ist die Aktion nochmal einen Tag kürzer.

Wenn ihr während dieser Zeit das Spiel testet, könnt ihr danach alle Fortschritte in das Hauptspiel übernehmen und direkt weiterspielen, solltet ihr euch für einen Kauf entscheiden. Die Starter Edition bleibt davon jedoch ausgeschlossen.

Die ersten Inhalte der ersten Season in Jahr 3 werden am 6. März auf allen Plattformen verfügbar sein. Zur Operation Chimera gehören u. a. zwei neue Operator, die sich auf biologische Gefährdungen spezialisiert haben. Damit diese Fähigkeiten sofort zum Einsatz kommen können, startet am selben Tag "Outbreak", das erste Koop-Event des Spiels.