Rainbow Six: Siege »Operation Red Crow« - Infos und Termin zu Season 4 & Japan-DLC

Die offiziele Webseite zum nächsten Rainbow Six: Siege DLC »Operation Red Crow« online gestellt.

Ubisoft hat die offizielle Teaserseite zum nächsten DLC »Operation Red Crow« für den Taktik-Teamshooter Rainbow Six: Siege veröffentlicht. Die Erweiterung, die in Japan spielen wird, wurde bereits vorab auf Twitter angedeutet und zumindest der Name wurde mit einem ersten Teaserbild vorgestellt.

Ein zweiter Tweet kündigt nun die Aufschaltung der offiziellen Webseite an:

The Operation Red Crow website is now live. Check back regularly for updates on what to expect from Season 4!https://t.co/R6CGzml5Kl pic.twitter.com/v53rISAVW6 — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) November 3, 2016

Weitere Details zu den Inhalten des DLCs werden laut Webseite am 13. November 2016 in einer »Live Demo« präsentiert, bei der neue Einblicke und Operators in Operation Red Crow präsentiert werden sollen. Diese Live Demo soll die »vierte Season« des Spiels einläuten. Ubisoft erklärt, was dies bedeutet:

"Die vierte Saison von Rainbow Six Siege bringt spannende Veränderungen mit sich und wir starten das Ganze mit einem herzlichen Willkommen auf der Website von Operation Red Crow. Wenn ihr 'Rainbow Six Siege'-Veteranen seid, dann wisst ihr, was das bedeutet. Für die Neulinge unter euch: Wir werden Vorschauen für die zwei neuen Operator und die neue Karte veröffentlichen, die mit Operation Red Crow eingeführt werden"

Im Redditforum zu R6 sind zeitgleich zwei angebliche Leaks aufgetaucht, die die neuen Operators schon vor der Präsentation zeigen sollen.

Im begleitenden Blogpost auf der R6-Webseite kündigen die Entwickler außerdem an, dass »kaliberbasierte Zerstörung« einer der neuen Features in Season 4 sein wird. Bisher haben alle Kugeln das gleiche Einschussloch hinterlassen. Der Einschlagbereich und der brüchige Bereich sind jetzt waffenabhängig, was bedeutet, dass massivere Kugeln auch größere Einschusslöcher und Impulse erzeugen. Durch die Zerstörbarkeit der Umgebung soll ein noch realistischeres Spielerlebnis geschaffen werden.

Rainbow Six: Siege - Teaser-Trailer zur Japan-Karte »Red Crow«