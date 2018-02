Alle PS Plus- und Xbox Live Gold-Nutzer können ab sofort kostenlos in Rainbow Six: Siege schnuppern. Im PS Store und Xbox Store ist eine Wochenendaktion für den Multiplayer-Taktikshooter gestartet. Insgesamt könnt ihr den Titel fünf Tage lang kostenlos ausprobieren.

Die Aktion läuft vom 15. bis 19. Februar 2018. Euer Fortschritt wird gespeichert, sodass ihr in der Vollversion direkt weitermachen könnt, solltet ihr euch anschließend für einen Kauf entscheiden.

Das Spiel schlägt mit 40 Euro zu Buche. In unserem GamePro-Test kassierte Rainbow Six Siege 83 Punkte.

Ubisoft wird das Spiel auch weiterhin mit Updates und DLCs unterstützen. Die Year 3-Inhalte bringen etwa einen Zombie-Modus und neue Operator-Klassen.