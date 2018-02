Rockstars kommendes Western-Abenteuer Red Dead Redemption 2 sollte eigentlich schon im Frühjahr 2018 in den Läden stehen, hat vor einigen Tagen aber ein neues Release-Datum spendiert bekommen: Am 26. Oktober 2018 soll das Open World-Spiel für PS4 und Xbox One erscheinen. Und dabei soll es diesmal auch bleiben, gab Take-Two-Chef Strauss Zelnick während einer jüngsten Investorenkonferenz bekannt (via GameSpot).

Zelnick sei sich sicher, dass der Erscheinungstermin des Western-Spiels diesmal in trockenen Tüchern sei.

"Das Datum des 26. Oktobers ist festgelegt, und ich bin zuversichtlich, dass dies auch der Release-Termin (für Red Dead Redemption 2) sein wird. Wir freuen uns sehr darüber."

Als Grund für die Verschiebung von Red Dead Redemption 2 auf Oktober 2018 gab Rockstar Games an, noch etwas mehr Zeit für den Feinschliff zu benötigen.

Red Dead Redemption 2 - Screenshots 2018 ansehen

Dass Red Dead Redemption 2 nun zur Weihnachtssaison auf den Markt kommen soll, sieht Zelnick als Vorteil an, da die Leute bereit seien, zu dieser Zeit mehr Geld auszugeben. Sorgen um mögliche Konkurrenz durch Battlefield 2018 oder Call of Duty 2018 mache sich der Take-Two-Chef keine. Heute gebe es viel weniger Wettbewerb als noch vor zehn Jahren, so Zelnick.

Weitere Details zu Red Dead Redemption 2 und womöglich einen neuen Gameplay-Trailer will Rockstar in absehbarer Zeit veröffentlichen. Durch einen Leak sind vor einigen Tagen jede Menge angebliche Infos zum Gameplay und zur Multiplayer-Komponente Red Dead Redemption 2 Online aufgetaucht. Angeblich soll der Mehrspieler einen Battle Royale-Modus bieten.

Red Dead Redemption 2 erscheint für PS4 und Xbox One. Eine PC-Version ist zunächst nicht geplant.