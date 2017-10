Red Dead Redemption 2 - Kehrt John Marston im Wildwest-Prequel doch zurück?

Um Red Dead Redemption 2 ranken sich seit jeher unzählige Gerüchte. Bereits vor geraumer Zeit meldete sich anscheinend ein selbsternannter Insider mit einigen Details zu Wort, aber niemand wollte ihm so recht Glauben schenken. Mittlerweile steht fest, dass er zumindest in einigen Punkten richtig lag.

Ob er einfach Glück hatte oder wirklich mehr wusste, bleibt dabei natürlich unklar. Aber wenn er mit einigen seiner Ankündigungen recht hatte, stimmt ja vielleicht auch der Rest. Zum Beispiel soll John Marston, der Held aus Red Dead Redemption, auch im Prequel, das vor den Ereignissen des ersten Teils spielt, mit von der Partie sein.

Laut Leak finden wir als Anführer einer Gang zu Beginn des Spiels heraus, dass es einen Pinkerton-Agenten und somit einen Maulwurf in unserer Bande gibt. Im Laufe des Spiels seien wir gezwungen, deswegen immer wieder zu fliehen und unser Camp verlegen. Währenddessen sollen wir neue Gang-Mitglieder rekrutieren, zu denen auch John Marston gehören soll. Begeben wir uns auf eine Mission und verlassen das Camp, sollen wir auswählen können, welche Mitglieder unserer Bande wir mitnehmen wollen, ähnlich wie in den Mass Effect- oder Dragon Age-Spielen.

In dem Forum-Beitrag war wohl sogar davon die Rede, dass wir nach Abschluss des Spiels eine Art New Game Plus-Modus starten können, in dem dann sogar John Marston selbst gesteuert werden kann. Dabei handelt es sich aber keinesfalls um offizielle Informationen seitens Rockstar Games. Genießt diese Gerüchte also wie immer mit Vorsicht.

Was haltet ihr von den Gerüchten um John Marstons Rückkehr?

