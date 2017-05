Red Dead Redemption 2 - Neuer Release-Termin weiter eingegrenzt

Red Dead Redemption 2 kommt erst 2018.

Gestern mussten Fans von Red Dead Redemption 2 eine bittere Pille schlucken, denn Rockstar verschob das Western-Abenteuer auf das Frühjahr 2018. Dabei war der Open World-Titel eigentlich für den Herbst 2017 angesetzt. Als Entschädigung für die Verschiebung, mit der die Qualität des Spiels sichergestellt werden soll, schoben uns die Entwickler neue Screenshots unter.

Offenbar können wir den Release-Termin nun noch etwas genauer eingrenzen, denn der bekannten Branchen-Analyst Daniel Ahmad verkündete auf Twitter, dass Publisher Take Two die Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 für das Geschäftsjahr 2019 eingeplant hat.

CONFIRMED: Red Dead Redemption 2 will launch in Take Two's Fiscal Year 2019 which means it will launch after April 1st 2018. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 23, 2017

Und das beginnt in den USA am 1. April 2018. Der Release-Termin von Rockstars Western-Sequel erfolgt also erst danach. Eine Veröffentlichung im März ist damit schon ausgeschlossen. Außerdem erwähnte Ahmad, dass sich Take Two für das entsprechende Geschäftsjahr einen Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar erhofft. Die Erwartungen an Red Dead Redemption 2 sind also gigantisch.

Könnt ihr noch so lange warten?