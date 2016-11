Red Dead Redemption 2 - Soll »weitläufigen & optimistischen Blick auf Amerika« haben

Red Dead Redemption 2

Nach endlosen Runden in der Gerüchteküche bekamen wir vor ein paar Wochen endlich einen ersten Trailer zu Red Dead Redemption 2 zu Gesicht. Der hatte am Ende aber nicht viel zu sagen und es bleibt weiterhin unklar, in welche Richtung das Western-Sequel gehen wird. Strauss Zelnick, CEO bei Publisher Take-Two, sprach im Rahmen eines Events über die Reaktionen auf den Trailer. (via GameSpot)

Mehr: Red Dead Redemption 2 - Rockstar & PlayStation kündigen Partnerschaft an

Zelnick freute sich über die Reichweite und sagte, dass der Trailer mehr Views erreicht hat, als erwartet. Zudem betonte er auch, dass die Zeit für das Sequel reif sei, so wie sie es damals bei Red Dead Redemption war:

"Die gängige Meinung war natürlich, dass ein Western nicht funktionieren würde. Wir hatten aber einen anderen Blick darauf, denn manchmal können Western ihr Publikum auch sehr stark in ihren Bann ziehen. Als wir Red Dead veröffentlicht haben, war das so. Und der Zeitpunkt hatte einfach gestimmt. Und ich glaube, die Zeit ist wieder reif für einen großen, weitläufigen, optimistischen Blick auf Amerika – und das soll wirklich nicht niedlich klingen."

Zudem versprach Zelnick auch eine unglaubliche emotionale Tiefe für Red Dead Redemption 2. Wir dürfen demnach großartige Storyelemente und großartiges Gameplay erwarten.

Red Dead Redemption 2 erscheint 2017 für PS4 und Xbox One.

