Red Dead Redemption V - Modder bauen Red Dead Redemption in GTA 5 nach

Ein kleines Modder-Team baut sich ihre eigene PC-Version von Red Dead Redemption.

Schon seit Jahren beklagen Spieler, dass sich Rockstar Games nie an eine PC-Portierung von Red Dead Redemption gewagt hat und das Western-Abenteuer weiterhin den Konsolen vorbehalten ist. Ein kleines Team aus Moddern, das sich .White Team nennt, hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen und Red Dead Redemption in GTA 5 nachzubauen.

Bei der auf den Namen "Red Dead Redemption V" getauften Mod soll es sich aber nicht einfach nur um eine bloße Nachbildung der Spielwelt handeln, auch Gameplay-Inhalte aus Red Dead Redemption sollen innerhalb von GTA 5 nachgestellt werden. Im FAQ zur Mod bittet .White Team beispielsweise um Programmierer, die helfen können, Mechaniken wie die Mini-Spiele und John Marstons Dead Eye-Fähigkeit zu übertragen.

Das achtköpfige Team, das teilweise schon seit 2 Jahren an der Mod arbeitet, hat sich die Xbox 360-Version von Red Dead Redemption als Vorlage genommen und teilte schon die ersten Screenshots mit der Community.

Ein Teaser-Trailer zur Mod sei schon bald zu erwarten und eine spielbare Beta-Version ist für den Sommer geplant. Sollte die Mod wie geplant funktionieren und nicht von Take-Two eingestampft werden, dürfen sowohl PC- als auch Xbox One-Spieler durch die Prärie reiten, während PS4-Besitzer leer ausgehen.

Glaubt ihr, dass Red Dead Redemption in GTA 5 funktionieren kann?