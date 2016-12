Redaktions-Highlights 2016 - Das sind unsere Lieblingsspiele des Jahres

2016 sind viele tolle Spiele für PS4, Xbox One, Wii U & Co. erschienen. Die Titel mit der besten GamePro-Wertung findet ihr je nach Plattform in unseren Bestenlisten.

Doch nicht alle empfehlenswerten Abenteuer haben wir auch getestet. Zudem fasst jeder Redakteur ein Spiel unterschiedlich auf. Daher wollen wir in diesem Artikel mal die Bestenlisten beiseite schieben und ganz ungeachtet von Testwertungen auf unsere persönlichen Spiele-Highlights des Jahres zurückblicken. Jeder GamePro-Redakteur nennt seine zehn persönlichen Lieblinge.

Tobi

@FrischerVeltin

Highlight des Jahres: The Witness

Jonathan Blows aktuelles Werk hat mich in diesem Jahr am meisten gepackt. Ich habe gegrübelt, gelitten und gejubelt, habe mich stundenlang in die vertrackten Rätsel auf der wunderschönen Knobelinsel verbissen und jede einzige Sekunde davon genossen. Für mich ein absolutes Meisterwerk.



Weitere Highlights 2016:

The Division

Forza Horizon 3

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2

Titanfall 2

Dirt Rally

Inside

Uncharted 4: A Thief's End

Unravel

Gears of War 4

Hannes

@treibhausaffekt

Highlight des Jahres: Overwatch

Auch wenn meine Kompetenzen nie über D.Va und Zenyatta hinausgingen, so ist und bleibt Overwatch das definitive Jahreshighlight für mich. Dass Blizzard gleich im ersten Versuch das Shooter-Genre auf den Kopf zu stellen vermag, daran habe ich nie gezweifelt. Aber die perfekte Mischung aus erfrischendem Charakterdesign, solidem Balancing und befriedigendem Gunplay hat mich dann doch überrascht. Zu einem Ausnahmetitel wird Overwatch für mich aber erst durch die Erzählweise, die den Shooter in Sachen Hintergrundgeschichte komplex wirken lässt, obwohl im Spiel selbst kaum Storyelemente zu finden sind.

Weitere Highlights 2016:

The Witness

Dragon Quest Builders

The Division

Firewatch

Enter The Gungeon

Alienation

Uncharted 4: A Thief`s End

Videoball

Thumper

Rae

@freakingmuse

Highlight des Jahres: Batman: The Telltale Series

Nachdem mich Batman: Arkham Knight letztes Jahr etwas enttäuscht hat, bekam ich dieses Jahr das Batman-Spiel, von dem ich noch nicht einmal wusste, wie sehr ich es wollte. Eine bodenständige Mafia-Story und verbessertes Gameplay machen Batman: The Telltale Series für mich nicht zur zum spannendsten Batman-, sondern auch zum spannendsten Telltale-Game seit Jahren.

Weitere Highlights 2016:

Uncharted 4: A Thief's End

Civilization 6

Endless Legend: Tempest

Oxenfree

Party Hard

Stardew Valley

Reign

Dishonored 2

Destiny: Rise of Iron

Mirco

@Khezuhl

Highlight des Jahres: The Division

Als Destiny-Fan war ich mega heiß auf diesen Koop-Shooter und wurde nicht enttäuscht: Wochenlang schlug ich mich mit den Kollegen Tobi und Johannes durch Manhattan. Gemeinsam sammelten wir Loot, kämpften uns durch die Dark Zone und hatten einfach jede Menge Spaß. Es war eine ungeheuer aufregende Zeit, an die ich mich gern erinnere, auch wenn ich The Division mittlerweile nur noch extrem selten spiele.

Weitere Highlights 2016:

Titanfall 2

Ratchet & Clank

Final Fantasy 15

Uncharted 4: A Thieve's End

Monster Hunter: Generations

Pokémon Sonne & Mond

Dishonored 2

Rise of the Tomb Raider

Quantum Break

Dom

@R3ndom

Highlight des Jahres: No Man's Sky

No Man's Sky mag schließlich nicht das gewesen sein, was im Vorfeld von vielen Seiten kommuniziert wurde - doch enttäuscht war ich trotzdem zu keinem Moment, denn das Spiel schenkte mir etwas, was ich in dem Spielejahr bis zu diesem Zeitpunkt viel zu wenig erlebt hatte: ungestörte Ruhe, Müßiggang. Frei von jeder Mission, Quest oder Herausforderung in der Schwerelosigkeit zu schweben und von Planeten zu Planeten zu springen ist auch jetzt noch, Wochen nach Release, eine unheimlich tolle, entspannende Abendbeschäftigung.

Weitere Highlights 2016:

Watch Dogs 2

Uncharted 4

Overwatch

Civilization 6

Tyranny

Battlefield 1

Batman: The Telltale Series

Far Cry Primal

Doom

Markus

@kargbier

Highlight des Jahres: Skyrim: Special Edition

Wie jetzt, der Schwerdtel spielt das olle Zeug nochmal? Genau, und zwar aus mehreren Gründen. Das Original musste ich damals hauptsächlich beruflich spielen. Das bedeutet gehetztes Durchlaufen statt stilles Genießen. Zwar hatte ich in der Summe dann doch 120 Stunden auf der Uhr, aber es gibt eben noch so viel auszuprobieren! Obendrein sieht die Special Edition einfach besser aus als damals vor fünf Jahren. Und die Addons hatte ich auch noch nicht alle gespielt. Kurz: Die Skyrim Special Edition wird das Spiel sein, in das ich 2016 die meisten Stunden versenke.

Weitere Highlights 2016:

Uncharted 4: A Thief's End

Dishonored 2

Watch Dogs 2

Far Cry Primal

Forza Horizon 3

Gears of War 4

Overwatch

Inside

Kingdom: New Lands

Tim

@DieserHoedl

Highlight des Jahres: The Witcher 3: Blood and Wine

Um mehrere hundert Stunden habe ich meinen Abschied von Geralt inzwischen hinausgezögert - und Blood and Wine trägt einen nicht gerade kleinen Anteil dazu bei. Die vom Krieg verzehrten Landstriche des Hauptspiels weichen sonnigen Weinbergen, üppigen Wiesen und einem prächtigen Schloss. Diese märchenhafte Stimmung unterläuft das Spiel jedoch gekonnt. Denn viele der Quests fallen zwar gewohnt spannend, aber nicht minder düster oder gar dramatisch aus. Mit seinem eigenen Weingut bekommt der Hexer zudem endlich einen Ort, an dem er sich voll und ganz wohlfühlen darf. So wie ich mich in The Witcher 3 eben.

Weitere Highlights 2016:

Virginia

République

Dark Souls 3

Hitman

Uncharted 4

Deus Ex: Mankind Divided

Dishonored 2

Rise of the Tomb Raider

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Kai

@GamePro_DE

Highlight des Jahres: Uncharted 4

Ich finde Nates letztes (?) Abenteuer zwar nicht ganz so spitze wie Uncharted 2, doch war der Ausflug nach Madagaskar dank gewitzter Einfälle, toller Technik und liebenswerter Figuren unbestritten mein Spielehöhepunkt 2016. Und Piraten! Piraten veredeln genau wie Ninjas einfach alles!

Weitere Highlights 2016:

Gears of War 4

Rise of the Tomb Raider

Batman: Arkham VR

Forza Horizon 3

Call of Duty: Infinite Warfare (Kampagne)

Quantum Break

Hitman

Gears of War: Ultimate Edition

Battlefield 1

Chris

@CKrizsak

Highlight des Jahres: Skyrim: Special Edition

Über die Jahre ist Himmelsrand so etwas wie meine zweite virtuelle Heimat geworden. Auch mit dem Erscheinen der Special Edition habe ich wieder meine komplette Freizeit damit zugebracht, Drachen zu verdreschen, Dwemer-Artefakte zu bergen und mich von fiesen Daedra übers Ohr hauen zu lassen. Nach ausführlichem Modding war der letzte Ausflug nicht nur schöner als je zuvor, sondern konnte mich endlich auch in puncto Gameplay zufriedenstellen.

Weitere Highlights 2016:

No Man's Sky

Dark Souls 3

Dishonored 2

Inside

Oxenfree

Firewatch

Darkest Dungeon

Far Cry Primal

Battlefield 1

Und nun seid ihr dran: Was waren eure Highlights 2016?