Resident Evil 7: Biohazard - Alles, was ihr vor dem Release wissen müsst

Na, hast du Hunger? In Resident Evil 7 bekommt ihr es mit der durchgeknallten Baker-Familie zu tun.

Mit Resident Evil 7 gelang Capcom eine der Überraschungen der E3 2016. Nach vielen Gerüchten kehrte die Hauptreihe endlich zurück - und schien dabei wieder mehr Wert auf Horror statt auf Action zu legen. Gleichzeitig warf die Ankündigung aber auch viele Fragen auf.

Denn auf den ersten Blick wollte diese vermeintliche Mischung aus Silent Hills und Outlast so gar nicht zur Resident Evil-Reihe passen. Will Capcom die Serie mit dem neuen Teil also rebooten? Oder müsst ihr doch alle Vorgänger kennen, um Resident Evil 7 zu verstehen? Und was hat die Demo nun eigentlich mit dem Hauptspiel zu tun?

Auf all diese Fragen findet ihr hier eine Antwort.

In diesem Artikel tragen wir Informationen zusammen, die Capcom vor dem Release von Resident Evil 7 bekannt gab. Zudem konnten wir uns anhand einer Preview-Version einen umfassenden Eindruck vom Spiel machen und hatten mehrere Gelegenheiten, die Entwickler zu interviewen. Sobald das Test-Embargo fällt, erweitern wir diesen Artikel.

Wann und für welche Plattformen kommt Resident Evil 7?

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC. Außerdem profitiert es von der Mehrleistung der PS4 Pro. Und dank PlayStation VR könnt ihr das Horrorspiel auch komplett in Virtual Reality erleben. Move-Controller braucht ihr dafür übrigens keine.

Erscheint Resident Evil 7 hierzulande ungeschnitten?

Ja. Trotz drastischer Gewaltdarstellungen kommt Resident Evil 7 mit einer USK-18-Freigabe und ungeschnitten auf den Markt. Laut USK liegt dies daran, "dass die Bakers keine normalen Menschen sind und damit ein übernatürliches Element im Spiel ist".

Worum geht's in der Geschichte von Resident Evil 7?

Drei Jahre lang galt seine Frau Mia als vermisst. Doch plötzlich erhält Hauptcharakter Ethan Winters eine E-Mail, die scheinbar von ihr stammt. "Komm und hol mich", heißt es da. Beigefügt ist eine Adresse, die Ethan zu einem heruntergekommenen Anwesen mitten in Louisiana führt – und damit direkt in die Arme der wahnsinnigen Baker-Familie.

Muss ich die Vorgänger kennen, um mit Resident Evil 7 Spaß zu haben?

Nein. Laut Capcom richtet sich das Spiel nicht nur an Serienfans, sondern auch an Neulinge. Schließlich erlebt ihr die Geschichte des Spiels aus der Perspektive einer neuen Hauptfigur. Allerdings versteht sich Resident Evil 7 trotzdem als siebter Teil einer langlebigen Serie, weshalb es Bezug zu seinen Vorgängern nehmen soll.

Wie hängt die Demo mit dem Hauptspiel zusammen?

Der spielbare Teaser Beginning Hour will euch einen Ausblick auf das Spielgefühl von Resident Evil 7 geben. In der aktuellen Fassung der Demo könnt ihr ausprobieren, wie Kämpfe, Rätsel, das Inventar oder die VHS-Kassetten funktionieren. Im fertigen Spiel sollt ihr mehrere solcher Tapes finden, die ihr an einem Videorekorder abspielen könnt. So schaltet ihr kleine Abschnitte frei, in denen ihr in die Rolle anderer Figuren schlüpft, um mehr über die Welt von Resident Evil 7 zu erfahren.

Des Weiteren begegnet ihr in der Demo zum ersten Mal der Baker-Familie, lernt etwas über ihre Hintergründe, spielt aber eine andere Figur als Ethan Winters. Zeitlich ist Beginning Hour vor den Ereignissen von Resident Evil 7 angesiedelt.

Wie viel Survival-Horror steckt in Resident Evil 7?

Capcom beteuerte bereits mehrmals, dass man mit Resident Evil 7 an den Survival-Horror des ersten Teils anknüpfen werde. Unseren bisherigen Eindrücken nach zu urteilen, hält das Spiel dieses Versprechen ein. Schusswaffen gibt es zwar, zu einem Ego-Shooter verkommt Resident Evil 7 deshalb aber nicht. Stattdessen trafen wir beim Anspielen auf wenige, dafür umso stärkere Gegner, die uns wertvolle Patronen kosteten. Auch auf ein Autoheal-System verzichtet Resident Evil 7. Erleiden wir Schaden, müssen wir Heilkraut einnehmen oder dieses mit Chemikalien zu Medizin vermischen.

Wie viel Platz belegt Resident Evil 7 auf der Festplatte?

Wer nur noch wenig Speicherplatz auf seiner Festplatte hat, muss ich wegen Resident Evil 7 keine Gedanken machen. Der PlayStation Store beziffert die Dateigröße der PS4-Fassung auf 20,7 GB. Für den Download der Xbox One-Version müsst ihr laut Microsoft Store hingegen 20,21 GB einplanen.

Gibt es einen Season Pass? Und wie sieht es allgemein beim Thema DLCs aus?

Capcom zufolge schließt die Verkaufsversion von Resident Evil 7 dessen Hauptgeschichte ab. Allerdings erweitert der Hersteller das Spiel im Laufe des Jahres über mehrere DLCs. Diese unterteilen sich in die Inhalte des kostenpflichtigen Season Pass und einen kostenlosen DLC.

Der Season Pass enthält drei Download-Erweiterungen. "Verbotenes Filmmaterial 1" umfasst zwei neue Videokassetten namens "Schlafzimmer" und "Albtraum". Zudem kommt mit "Ethan muss sterben" ein neuer Modus ins Spiel. "Verbotenes Filmmaterial 2" liefert ebenfalls zwei Videokassetten, die "21" und "Töchter heißen, sowie den Spielmodus "Jacks 55. Geburtstag". Zusätzlich zu diesen beiden DLC-Packs erhalten Season Pass-Besitzer eine Story-Episode. Details hierzu will Capcom zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen.

Darüber hinaus dürfen sich Fans auf den kostenlosen DLC "Kein Held" freuen. Capcom verspricht eine spielbare Kurzgeschichte, die sich etwas von Resident Evil 7 abheben und im Mai erscheinen soll.

Wann kommt unser Test zu Resident Evil 7?

Aktuell unterliegt unsere Berichterstattung zu Resident Evil 7 noch einem Test-Embargo. Spätestens zum Release am 24. Januar dürft ihr aber mit unserem Review rechnen.

Habt ihr noch Fragen zu Resident Evil 7?