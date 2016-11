Resident Evil 7: Biohazard - Capcom rettet die Serie

Resident Evil 7: Biohazard - 5 Stunden angespielt: Capcom hat Resident Evil repariert!

Mit Resident Evil 7: Biohazard will Capcom zurück den Wurzeln der Horror-Serie. Wir waren zu Besuch im Capcom-Hauptquartier in Osaka und konnten die Grusel-Fortsetzung auf der PlayStation 4 knapp fünf Stunden ausgiebig im normalen und VR-Modus spielen.

In diesem Artikel wollen wir unsere wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen. Ausführlichere Infos gibt's dann in der großen Titelstory der nächsten GamePro-Ausgabe 01/2017.

