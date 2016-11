Resident Evil 7 - Das steckt in der Collector's Edition für Deutschland

Resident Evil 7 – Collector's Edition Deutschland

Erst vor Kurzem haben wir erfahren, was in der Collector's Edition von Resident Evil 7 in den USA steckt, die dort exklusiv bei GameStop erhältlich ist. Seit heute wissen wir endlich, was im deutschen Äquivalent stecken wird. Denn auch hierzulande müssen wir auf eine Sonderausgabe des nächsten Teils der Survival-Horror-Reihe nicht verzichten.

Auf den ersten Blick sind die Inhalte der beiden Collector's Editions recht ähnlich, im direkten Vergleich ergeben sich allerdings ein paar Unterschiede. Denn auf die Musikbox in Form des Baker-Horrorhauses müssen wir offenbar leider verzichten. Stattdessen gibt es aber eine Replika des Anwesens.

Hier sind alle Inhalte der Resident Evil 7 Collector's Edition

detaillierte Replika des Baker-Anwesens (ca. 20 cm)

des Baker-Anwesens (ca. 20 cm) ein 16 GB-USB-Stick in Form des Fingers aus der Demo »The Beginning Hour«

in Form des Fingers aus der Demo »The Beginning Hour« der Survial Pack: Action Set-DLC , mit dem ihr unter anderem den Schwierigkeitsgrad »Madhouse« freischaltet

, mit dem ihr unter anderem den freischaltet fünf Lithographien mit Artworks aus Resident Evil 7

mit Artworks aus Resident Evil 7 ein Artbook zum 20. Jubiläum von Resident Evil

zum 20. Jubiläum von Resident Evil ein Variant Cover für das Spiel

für das Spiel eine Premium-Verpackung

Interessant ist, dass Capcom in der Ankündigung auf dem offiziellen Blog nicht erwähnt, ob das eigentliche Spiel in der Collector's Edition von Resident Evil 7 inklusive ist oder ob ihr es extra kaufen müsst. In der Vergangenheit kam es immer häufiger vor, dass Special Editions von AAA-Spielen ohne das Spiel verkauft wurden.

Wir haben für euch bei Capcom nachgefragt, ob das auch hier der Fall sein wird. Im offiziellen Statement heißt es, dass diese Information in den kommenden Tagen gemeinsam mit dem Preis und dem Verkaufsort bekannt gegeben werden.

Hier noch einmal zum Vergleich die US-Version der Collector's Edition von Resident Evil 7:

Resident Evil 7 Collector's Edition

Was haltet ihr von der Collector's Edition für Resident Evil 7?