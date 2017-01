Resident Evil 7: Beginning Hour

Spoiler-Warnung: In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit dem Ende von Resident Evil 7.

Offiziell erscheint Resident Evil 7 erst morgen, am 24. Januar 2017. Viele Händler haben den Verkaufsstart aber vorgezogen, weshalb sich Horrorfans seit ein paar Tagen durch das Spiel gruseln. Einige von ihnen haben es auch schon bis zum Abspann geschafft, diskutieren fleißig über das Ende - und über die Rolle von Chris Redfield.

Das frühere STARTS-Mitglied, das Fans seit dem ersten Teil kennen, hat in Resident Evil 7 einen kleinen Auftritt. Chris gehört zu einer Spezialeinheit, die Hauptfigur Ethan nach dem Finale in Sicherheit bringt. Zumindest scheint es im ersten Moment so. Im Anschluss an die Rettungsaktion zeigt sich aber, dass Chris und Ethan in einem Helikopter der Umbrella Corporation davonfliegen.

Resident Evil 7 - Welche Rolle spielt die Umbrella Corporation?

Fans fragen sich nun natürlich, was den Helden früherer Teile mit dem bösartigen Konzern verbindet. Zumal Resident Evil 7 noch weiteren Diskussionsstoff bietet. Nach dem Abspann wirbt das Spiel für den Gratis-DLC "Not A Hero" / "Kein Held", der im Frühjahr 2017 erscheinen soll. Und dem Werbebild nach zu urteilen, spielen wir darin Chris Redfield.

Resident Evil 7 - Not A Hero

Eine offizielle Bestätigung seitens Capcom fehlt allerdings. Auf unsere Frage hin, ob "Not A Hero" von Chris Redfield handelt, wollte der Publisher kein offizielles Statement abgeben.

Was glaubt ihr: Wie passt Chris Redfield in die Geschichte von Resident Evil 7?

