Resident Evil 7 - Speedrunner beendet das Spiel bereits in weniger als 2 Stunden

Resident Evil 7

Resident Evil 7 ist seit dem 24. Januar 2017 erhältlich und schon jetzt, gerade einmal zwei Tage nach dem offiziellen Release, verblüfft uns ein Speedrunner bereits mit seiner Bestzeit: Gerade einmal eine Stunde und 51 Minuten benötigte der Twitch-Streamer Stirliing für seinen Durchlauf - Weltrekord.

Allerdings schnellte der Speedrunner bei seinem Rekord-Run auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad und im New Game+ durchs Haus der Bakers. Dadurch konnte er Gebrauch von der Albert-01 machen, der wohl mächtigsten Waffe des Spiels, die wir im ersten Durchlauf während des letzten Bosskampfes erhalten und nach dem Beenden der Story freischalten (via PC Gamer).

Hier könnt ihr euch den Run von Stirliing anschauen:

Ich selbst spiele Resident Evil 7 übrigens gerade in VR und verbrachte gestern Abend eine Viertelstunde alleine nur damit, im Baker-Anwesen orientierungslos nach einem Kellerschlüssel zu suchen, während sich Papa-Baker schnaufend an meine Fersen heftete. Beeindruckend, dass es Stirliing in so kurzer Zeit schaffte, sich jeden Gang und jeden Winkel des Hauses ins Hirn zu brennen.

Habt ihr Resident Evil 7 schon beendet und wenn ja, wie lange habt ihr dafür gebraucht?