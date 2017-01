Resident Evil 7 - Update: Inhalte des Season Pass bekannt

Diese Inhalte stecken im Season Pass von Resident Evil 7.

Update vom 17.01.2017:

Auf Famitsu (via NeoGAF) sind mittlerweile weitere Details zu den kommenden DLCs zu Resident Evil 7 aufgetaucht. So handelt es sich bei den DLCs Verbotenes Filmmaterial 1 und Verbotenes Filmmaterial 2 um Collections, die uns jeweils drei eigenständige, von 45 Minuten bis zu zwei Stunden lange Gameplay-Erfahrungen versprechen. Was uns da genau erwartet, ist weiterhin unklar. Im PSN findet sich zudem die Beschreibung "zwei verschiedene Szenarien und ein zusätzlicher Bonusmodus".

Darüber hinaus bestätigte uns Capcom nach Nachfrage, dass alle DLCs, einschließlich der beiden Verbotenes Filmmaterial-Collections, Story-relevant sind.

Bei der zusätzlichen Story-Episode, dem dritten DLC im Season Pass, soll es sich um ein vollständiges neues Story-Kapitel handeln, in dem wir nicht die Rolle des Hauptcharakters Ethan übernehmen, sondern in die Haut einer anderen Figur schlüpfen. Weitere Informationen gibt es auch hier nicht.

Neben den kostenpflichtigen Inhalten des Season Pass erwartet uns mit Not A Hero außerdem ein Gratis-DLC.

Originalmeldung:

Capcoms Survival-Horror-Spiel Resident Evil 7 wird uns per Season Pass mit frischem Content versorgen. Auf Steam (via Reddit) listet der Entwickler und Publisher nun die kommenden DLC-Pakete auf und verspricht obendrein, dass alle Inhalte bis zum 31. Dezember 2017 verfügbar sind.

Folgendes steckt im Season Pass von Resident Evil 7:

Verbotenes Filmmaterial 1

- Albtraum

- Schlafzimmer & Ethan muss sterben



- Albtraum - Schlafzimmer & Ethan muss sterben Verbotenes Filmmaterial 2

- 21

- Töchter & Jacks 55. Geburtstag



- 21 - Töchter & Jacks 55. Geburtstag Zusätzliche Story-Episode

Neben einer zusätzlichen Story-Episode erwarten uns demzufolge zwei Pakete mit zusätzlichem Filmmaterial, von denen wir nun zwar die Titel wissen, aber nicht, was sich genau dahinter verbirgt.

Der Season Pass für die PS4-Version ist auf Amazon aktuell für 29,99 Euro gelistet. Der Preis des Season-Passes auf der Xbox One liegt derzeit bei 24,99 Euro.

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PC, Xbox One und PS4.

