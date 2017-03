Resident Evil: Revelations - Release für PS4 & Xbox One angekündigt

Resident Evil: Revelations erscheint auch für PS4 und Xbox One.

Resident Evil: Revelations erscheint im Herbst 2017 auch für PS4 und Xbox One. Das hat Capcom heute per Pressemitteilung bekannt gegeben. Ein konkretes Release-Datum gibt es aber noch nicht. Weitere Informationen sollen "in Bälde" folgen.

Resident Evil: Revelations erschien ursprünglich für den Nintendo 3DS und konnte in unserem Test 87 Punkte abstauben. Anschließend wurde der Titel auch für Wii U, PS3 und Xbox 360 umgesetzt. 2017 sollen nun auch die PS4 und Xbox One versorgt werden.

Revelations erzählt die Geschichte zwischen Resident Evil 4 und Resident Evil 5 mit Jill Valentine und Chris Redfield in den Hauptrollen. Neben der Kampagne dürft ihr euch auf zahlreiche Multiplayer-Modi freuen. Sobald es etwas Neues zur Current-Gen-Version gibt, erfahrt ihr es bei uns.

Resident Evil: Revelations - Entwickler-Trailer: »Das Erbe des Horrors«