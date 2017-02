RetroBlox - Neue Retro-Konsole kann fast alle Videospiele abspielen

RetroBlox soll PS1, NES, SNES und mehr unterstützen

Das RetroBlox-System wählt einen anderen, eventuell sehr viel fruchtbareren Ansatz als viele seiner Konkurrenten. Denn das System spielt die alten NES- oder SNES-Spiele nicht über aus dem Netz geladene ROMs ab: Ihr braucht die originale Spielekassette oder CD. So klappt es womöglich auch mit den Rechteinhabern der Spiele. Dank des modularen Aufbaus können wir unsere Retro-Konsole dann auch noch unseren Wünschen und Anforderungen entsprechend anpassen.

Desweiteren soll es auch die Option geben, unsere Spiele auf das System in eine Bibliothek zu laden und dann ohne Kassette spielen zu können. Allerdings funktioniert das dann offenbar ungefähr so wie bei iTunes und einem iPod: Die Spiele sind an unseren Account gekoppelt, um Produktpiraterie einen Riegel vorzuschieben. Es soll außerdem auch die Möglichkeit geben, Spiele zu verkaufen.

Die technischen Details findet ihr auf der RetroBlox-Seite. Im April wollen die Macher hinter dem Gerät eine Kickstarter-Kampagne für Vorbesteller starten. Zum Preis gibt es bisher nur einige Andeutungen, der aber wohl deutlich unter 300 US-Dollar liegt, wenn ihr die Version mit einem Element-Modul wollt.

Bisher unterstützt RetroBlox Spiele der folgenden Systeme, weitere sollen folgen: NES, SNES, Sega Genesis, Mega Drive, 32x, Atari 2600, PC-Enginge, TurboGrafx-16, SuperGrafx, PSOne, Sega CD, 32X CD, Mega CD, PC-Engine CD, Super CD-ROM, Arcade CD-ROM und TurboGrafx-CD.

