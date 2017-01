Rocket Beans TV - Ehemalige Game One-Macher für Deutschen Fernsehpreis 2017 nominiert

Rocket Beans

Im Januar 2015 ging Rocket Beans TV, der Livestream-Kanal der ehemaligen Game One-Crew, zum ersten Mal auf Twitch live. Heute sind die Rocket Beans rund um die Hauptmoderatoren Nils Bomhoff, Simon Krätschmer, Daniel Budiman und Etienne Gardé für den Deutschen Fernsehpreis 2017 nominiert.

In der Kategorie "Beste Persönliche Leistung/Moderation Unterhaltung" müssen sich die Raketenbohnen gegen TV-Bekanntheiten wie Elton und Jeannine Michaelsen behaupten. Im vergangenen Jahr waren in der Kategorie noch Showmaster wie Barbara Schöneberger nominiert, jedoch wolle sich die Jury in diesem Jahr auf "Vielseitigkeit und Individualität" fokussieren. Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises findet am 2. Februar in Düsseldorf statt (via dwdl).

