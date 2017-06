Rocket League - Cross-Play: Entwickler haken "jeden Tag" bei Sony nach

Mit ihrer Absage, der sie den Wünschen nach Cross-Play zwischen Xbox One, Nintendo Switch und PS4 erteilt haben, hat sich Sony nicht gerade beliebt gemacht. Viele Spieler können die Gründe nicht verstehen, warum sich das PlayStation Network nicht öffnet und das Zusammenspielen mit Xbox Live und Co. ermöglicht. Auch die Entwickler von Rocket League wollen sich damit offenbar nicht zufrieden geben.

Mehr: Rocket League im Fernsehen - NBC Sports strahlt eSport-Turnier bald im TV aus

Auf der E3 2017 gab Psyonix bekannt, dass die frisch angekündigte Nintendo Switch-Version mit der Xbox One-Fassung von Rocket League kompatibel ist. PS4-Spieler bleiben davon aber auf Wunsch von Sony ausgeschlossen. Dabei versuchen die Entwickler Sony schon seit dem Launch im Juli 2015 von Cross-Play zu überzeugen.

Wie Jeremy Dunham, Vice President bei Psyonix, im Gespräch mit Engadget zu verstehen gab, fragt mindestens ein Mitarbeiter pro Tag bei Sony nach und lässt sich eine neue Absage erteilen.

"Es gab verschiedene Variationen in der Art und Weise, wie sie es uns mitgeteilt haben, aber im Grunde bleibt es diesselbe Antwort. Es ist immer ein 'Nicht jetzt' oder ein 'Wir denken darüber nach'. Das sind nur Fragen der Formulierung, wirklichen Fortschritt gab es hier nicht."

Zum Vergleich gab Dunham an, dass Nintendo dem Cross-Play-Gedanken noch am selben Tag zugesagt hatte, an dem Psyonix die Frage gestellt hat. Auch Microsoft habe nur einen Monat Bedenkzeit gebraucht. Außerdem verriet Dunham, dass Cross-Play zwischen PS4 und Xbox One längst funktioniere und intern getestet wurde, es hänge also nur an Sony.

Glaubt ihr, dass Sony irgendwann noch einlenken wird?