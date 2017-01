Rocket League - Jetzt schon mehr als 25 Millionen Spieler

Rocket League - Trailer zum Starbase Arc-Update zeigt neue Map, Custom-Trainings & mehr

Rocket League setzt seinen Erfolgskurs auch im neuen Jahr fort. Nachdem der Entwickler Psyonix bereits im vergangenen November 22 Millionen Spieler für sein Ballsport-Rennspiel meldete, gab es nun noch einmal aktuelle Zahlen.

Demnach sind es mittlerweile sogar mehr als 25 Millionen Spieler. In den vergangenen zwei Monaten kamen also noch einmal drei Millionen Nutzer hinzu.

One BILLION games played! Thank you to our amazing players for continuing to make #RocketLeague one of the best communities & games around. pic.twitter.com/wAAVCVqkRd