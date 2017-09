Rocksteady Studios - Neues Projekt der Arkham Knight-Macher soll Fans "um den Verstand bringen"

Einige Zeit war es ruhig um Rocksteady Studios, den Entwicklern hinter Batman: Arkham Knight und ihrem aktuellen Titel Batman: Arkham VR. Jetzt sorgt ein Twitter-Post vom Marketing-Manager Gaz Deaves für Furore im Netz.

Anscheinend werkelt das Studio an etwas, was euch bei der Ankündigung regelrecht umhauen wird. Deaves verkündet:

Be patient, fans. I know we're not talking right now... but when we do, people are going to lose their minds. Can't wait :D