Star Wars: Rogue One - Film-Trailer: Die Rebellion gegen das Imperium beginnt

Nur noch wenige Tage, dann startet Rogue One: A Star Wars Story in den deutschen Kinos. Und wenn wir den ersten Stimmen von der Weltpremiere glauben dürfen, erwartet uns nicht nur der "vielleicht beste Star Wars-Film", sondern gleichzeitig auch der "brutalste und düsterste".

Steven Weintraub, der Chefredakteur des Branchenblatts Collider, ist hellauf begeistert.

ROGUE ONE had me from the opening to the very end. Incredible action mixed with a script fans are going to love. Going to make people happy. — Steven Weintraub (@colliderfrosty) December 11, 2016

"Rogue One hat mich von der Eröffnungsszene an bis zum Schluss gefesselt. Herausragende Action wurde hier mit einem Skript gemixt, das Fans lieben werden. Dieser Film wird die Leute glücklich machen."

In weiteren Tweets hebt er vor allem den dritten Akt hervor, den er als "fantastisch" beschreibt. Allerdings warnt er davor, Reviews zu Rogue One zu lesen, da das Marketing zahlreiche Twists gar nicht verraten habe. Das Sci-Fi-Abenteuer soll also trotz der vielen Trailer noch einige Überraschungen für uns bereithalten.

Star Wars: Rogue One - Die Wahrheit über die Reshoots (Video-Special)

Schauspieler und Comedian Dane Cook geht in seiner Euphorie sogar noch ein Stück weiter. Via Instagram lobt er Rogue One als den "vielleicht besten Star Wars-Film". Er könne es gar nicht abwarten, ihn wieder und wieder zu sehen.

Conner Schwerdtfeger von Cinemablend erklärt das Spin-Off hingegen zum "brutalsten und düstersten" Film des Franchises. Rogue One sei für die Menschen gedacht, die früher mit Star Wars aufwuchsen. Einen ähnlichen Ton schlägt auch sein Kollege Eric Eisenberg an. Er feiert Rogue One als "großartige Mischung aus bekannten und brandneuen Elementen".

Crazy happy to say that Rogue One is tremendous. Great mix of classic and brand new, and it's fun and thrilling throughout. Be excited! — (((Eric Eisenberg))) (@eeisenberg) December 11, 2016

Ganz ohne Kritik kommt der Film dann aber doch nicht davon. So merkt etwa Kyle Buchanan von Vulture an, dass man dem Finale die umfassenden Nachdrehs eindeutig ansehe. Trotzdem fällt auch sein Fazit unterm Strich positiv aus.

3rd act is the most obviously reshot portion, though key elements really work https://t.co/ygoQ8IEf6S — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) December 11, 2016

Rogue One: A Star Wars Story läuft ab dem 15. Dezember 2016 in den deutschen Kinos. Auf dem Regiestuhl saß Gareth Edwards, der mit Godzilla von 2014 sein Hollywood-Debüt gab. Die Hauptrolle spielt Felicity Jones (Die Entdeckung der Unendlichkeit). Ihr zur Seite stehen unter anderem Forest Whitaker und Donnie Yen.

Was erwartet ihr euch von Rogue One: A Star Wars Story?