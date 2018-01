Samsung Galaxy S8 für 599 Euro - Dazu ein 80 Euro Saturn-Gutschein & weitere Angebote

Die "Start was Wochen" bei Saturn ermöglichen es euch das ein oder andere Schnäppchen zu schlagen. Die neuesten Angebote gelten bis zum 22. Januar oder solange der Vorrat reicht. Das besondere der aktuellen Aktion sind die Gutscheine, die ihr beim Kauf ausgewählter Produkte erhaltet.

Der Gutschein wird ab dem 21. Februar per E-Mail verschickt und kann nur bei einem Mindestbestellwert in Höhe des Gutscheins plus einen Cent eingelöst werden. Bei einem 50 Euro Gutschein müsst ihr also etwas für 50,01 Euro kaufen, damit er genutzt werden kann.

Bei den aktuellen Angeboten ist das Samsung Galaxy S8 sicherlich ein Highlight. Dieses bekommt ihr für nur 599 Euro und erhaltet dazu einen 80 Euro Gutschein für Saturn. Mit dem S8 erhaltet ihr ein 5,8 Zoll Smartphone in den Farben Orchid Grey, Midnight Black oder Arctic Silver.

Dazu verfügt es über einen Exynos 8895 Octa-Core Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Dieser kann auf bis zu 256 GB erweitert werden. Die Kameraauflösung auf der Rückseite beträgt 12 Megapixel, während sie vorne bei 8 Megapixel liegt. Besonders macht das Galaxy S8, dass es über ein nahezu randloses Display verfügt.

