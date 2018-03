Sea of Thieves ist seit dem 20. März für Xbox One und PC erhältlich und erlaubt sogar Crossplay, ihr könnt also gemeinsam mit Spielern der jeweils anderen Plattform über die Meere schippern. Allerdings gibt es zum Start noch einige Serverprobleme - häufig kommt es zu kryptischen Fehlermeldungen.

Auf der offiziellen Website von Sea of Thieves lassen sich alle Beard Errors nachschlagen. Wir haben die Problemlösungen der einzelnen Fehler-Codes für euch ins Deutsche übersetzt.

Eure Verbindung zu Xbox Live und/oder zu den Spielservern wurde unterbrochen. Überprüft eure Netzwerkverbindung und versucht es erneut.

Ihr müsst mit Xbox Live verbunden sein, um Sea of Thieves spielen zu können. Checkt eure Internetverbindung und versucht es erneut. Loggt euch gegebenenfalls aus und wieder ein. Geht zudem sicher, dass ihr Xbox Live Gold besitzt.

Offenbar besitzt ihr keine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft und könnt Sea of Thieves daher nicht spielen. Kauft euch XBL Gold.

Euer Spiel-Client ist veraltet. Überprüft, ob es ein Update gibt.

Die Verbindung kann nicht hergestellt werden. Geht wie folgt vor:

Es gibt einen serverseitigen Fehler, für den ihr nichts könnt. Wartet und versucht es später erneut. Auf der Website seht ihr, ob die Server offline sind.

Bislang ist noch unklar, warum der GreyBeard-Fehler auftaucht. Einige Spieler gehen von Matchmaking-Problemen aus. Eine Lösung ist noch unbekannt.

Ahoy Pirates! We are aware of the Greybeard issues that some of you may be experiencing. Our team is investigating to have this sorted ASAP. We’ll update here when we have more details to share. pic.twitter.com/O41cnbmge3