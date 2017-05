Sega - Viele Klassiker sollen bis 2020 wiederbelebt werden

Alte Sega-Klassiker sollen wieder zurückkehren.

Sega blickt optimistisch in die Zukunft und gibt einen Einblick in die Pläne des Konzerns: Die sogenannte "Road to 2020" sieht vor, den Fokus der Firma auf eine "IP-zentrische" Sichtweise zu verlagern. Das umfasst unter anderem alte, erfolgreiche IPs wiederzubeleben, die derzeit auf Eis liegen. Aktuelle Franchises sollen aber ebenfalls weiter ausgebaut werden und Sega will in Zukunft verstärkt Plattform-übergreifend veröffentlichen.

Die Entwicklung soll explizit mehrere Plattformen anvisieren: PC, Konsolen und mobile Geräte. Der Publisher plant außerdem, sich zukünftig auf "große Hits" zu konzentrieren und diese stärker zu promoten. Darüber hinaus wolle man die Titel dann gleichzeitig in Japan, Nordamerika, Europa und Asien auf den Markt bringen.

Mehr: Sonic Forces - Sega enthüllt Project Sonic 2017, erstes Gameplay

Hier könnt ihr euch Segas komplette Road to 2020-Präsentation ansehen.

Welche Sega-IPs wünscht ihr euch zurück?

Alle 10 Bilder ansehen