Eigentlich hieß es, dass das PS4-Remake von Shadow of the Colossus ohne zusätzliche Inhalte kommen wird. Doch dann entdeckten Spieler plötzlich, dass sich in der Spielwelt jetzt jede Menge Goldmünzen, beziehungsweise "Erleuchtungen" versteckt halten. Vermutet wurden 79 dieser Münzen, gefunden wurden bis vor kurzem aber nur 70 davon. Jetzt wurde auch der Rest entdeckt und das Geheimnis wurde gelüftet.

Der YouTube-Kanal PS4Trophies veranstaltete mehrere Live-Streams um gemeinsam mit der Community nach den restlichen Münzen zu suchen und vor wenigen Stunden wurde dann die finale Münze entdeckt. (ab 2:22:00)

Shadow of the Colossus - Belohnung für alle 79 Goldmünzen

Gab es bis zuletzt noch die Hoffnung, die 79 Münzen könnten einen Bonus-Koloss freischalten, ist die tatsächliche Belohnung für die Entdeckung nicht ganz so groß. Wer sich die Mühe macht, das Spiel mehrfach durchzuspielen, um an alle Münzen zu kommen, darf sich am Ende über das "Schwert von Dormin" freuen.

Shadow of the Colossus Mystery Solved. Thanks to everyone who was part of the journey #PS4share pic.twitter.com/ZNNGgIDRBI — Brian ? (@PS4_Trophies) February 9, 2018

Das schwarz leuchtende Schwert trägt den Namen des mysteriösen Dämons, der über das verbotene Land herrscht und in den dessen Tempel wir unsere leblose Freundin ablegen. Unterhalb des Tempels wird eine geheime Höhle zugänglich und Wanda kann das Schwert aus einem Stein-Thron entnehmen.

Das Schwert reduziert die Lebensregeneration von Wanda um die Hälfte, teilt dafür aber signifikant mehr Schaden aus. Noch rätseln Fans, ob sich hinter dem Schwert noch mehr verstecken könnte oder ob die Klinge wirklich die finale Belohnung ist.

Hattet ihr euch mehr von der Goldmünzen-Suche erhofft?