Shadow of the Colossus im Quiz der Woche - Spiel, PS4 Pro und Colossus-Goodies gewinnen

Die Story, die Welt, die turmhohen, namensgebenden Kolosse: Es ist das Gesamtbild, das uns an Shadow of the Colossus so fasziniert. 13 Jahre ist es her, seit uns der Klassiker zuerst in seinen Bann schlug, jetzt kehrt er als Remake-Version zurück und zeigt noch mal, warum wir ihn lieben.

Inhaltlich hat sich zum Glück nichts geändert, die Erkundung der Welt und die Begegnungen mit den Riesen trifft uns immer noch an genau den richtigen Stellen. Nur technisch ist Shadow of the Colossus im Hier und Jetzt angekommen.

Ein Meisterwerk im zweiten Frühling: Shadow of the Colossus im Test

