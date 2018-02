Shadow of the Colossus - Entwickler arbeiten an einem weiteren Remake eines Klassikers

Das Entwicklerstudio Bluepoint Games ist für das aktuelle Remake des PS2-Klassikers Shadow of the Colossus verantwortlich. Auf der offiziellen Website des Unternehmens findet sich nun eine neue Stellenanzeige. Darin wird klar, dass aktuell erneut an der Neuauflage eines bisher nicht genannten Klassikers gearbeitet wird.

Genau genommen sucht das Team Verstärkung in Form eines Senior Graphics Engineers für die Arbeit an einem Remake eines Klassikers für die aktuelle Konsolengeneration. Schaut man sich die Geschichte der Entwickler genauer an, verwundert es wenig, dass eine weitere Neuauflage ansteht.

Bluepoint Games hat in der Vergangenheit bereits vielen Spielen einen neuen Anstrich verpasst. Dazu zählen u.a. die God of War Collection für PS3, Gravity Rush Remastered, die Nathan Drake Collection für PS4 und auch ICO HD für die PS3. Außerdem wirkten sie bei der Entwicklung von Titanfall für die Xbox 360 mit.

Durch die starke Verbundenheit zu Sony liegt die Vermutung nahe, dass sich das Studio auch für das nächste Projekt etwas aus deren Portfolio ausgesucht hat. Mit dem Release von Shadow of the Colossus wäre beispielsweise auch ein PS4-Remake des geistigen Vorgängers ICO denkbar. An Auswahl aus vergangenen Sony-Klassikern mangelt es jedenfalls nicht.

Welchen Klassiker würdet ihr gerne für die aktuelle Generation sehen?