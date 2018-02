Shenmue 3 - Vier neue Screenshots zum Spiel aufgetaucht

Die Entwicklung von Shenmue 3 schreitet weiter voran. Um das zu dokumentieren, hat Serienschöpfer Yu Suzuki auf der "Magic Monaco"-Konferenz insgesamt vier neue Screenshots des Spiels präsentiert.

Diese zeigen vor allem die Charaktermodelle des Titels, darunter Held Ryo Hazuki und weitere Figuren. Gerade im Vergleich zu den Modellen aus dem Ankündigungstrailer auf der E3 2015 wirken die Charaktere deutlich verbesessert, unter anderem durch wesentlich mehr Details in den Gesichtern. Für die Charaktermodelle zeichnet das indische Studio Lakshya verantwortlich. Die Bilder könnt ihr euch in der Galerie unten anschauen, es sind die ersten vier.

Mehr zu Shenmue 3

Yu Suzuki arbeitet an 100 Charakteren & Quicktime-Event

Ansonsten bleibt es vergleichsweise ruhig um das zum Teil per Kickstarter finanzierte Projekt. Allerdings ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sich das in den kommenden Monaten ändert, denn wie Yu Suzuki Anfang des Jahres bekannt gab, wird Shenmue 3 noch im Jahr 2018 erscheinen - allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte. Der Release erfolgt auf PS4 und PC.

Shenmue 3 - Screenshots ansehen